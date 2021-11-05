Netflix выпустит сериал о колумбийской наркобаронессе

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Netflix планирует выпустить драматический сериал «Грисельда». Проект расскажет историю колумбийской наркобаронессы Грисельды Бланко по прозвищу «кокаиновая королева». Бланко считалась влиятельным криминальным авторитетом во Флориде в 1970-е и 1980-е годы.
Проект будет состоять из шести серий, сообщает Collider. Главную роль сыграет колумбийско-американская актриса София Вергара, известная по «Американской семейке». Она же выступит в роли исполнительного продюсера.
Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером станет Ингрид Эскайед.
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