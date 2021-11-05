Могут ли решить проблемы «Слуг народа» кадровые перестановки в Кабинете министров

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Четыре новых назначения и пять отставок в составе Кабмина — очередной сюрприз от действующей власти. Что за этим стоит и по каким соображениям были приняты такие решения попытались выяснить украинские политологи.

О смене пола заговорил глава парламентских «слуг народа» Давид Арахамия. По его словам, фракция «слуг» решила, что первый вице-премьер — министр экономики должен быть женщиной, а не мужчиной. И поэтому фракция захотела заменить Алексея Любченко на Юлию Свириденко. «Любченко — нормальный менеджер. Просто считаем, что вице-премьер женщина для гендерного баланса будет лучше», — подчеркнул Арахамия.

Конечно, эта версия звучит свежо и смело, тем не менее она довольно близка к истине. На Банковой всерьез задумались о перемене стиля работы правительства. А смена пола — это, несомненно, довольно радикальный способ переменить стиль.

Некоторые подробности появились в начале ноября: Любченко начал раздражать руководство Офиса президента тем, что «зарабатывал» на должности за спиной Банковой. На «малой фракции» Арахамия кратко резюмировал проблему с Любченко: «Леша заворовался».

Черный пиар сделал свое дело. Любченко не только не стал премьером — его вообще ушли.

Его сменщица Юлия Свириденко не будет бросать тень на власть. Ее стиль совсем другой: она умеет умно говорить и при этом обычно разбирается в том, о чем говорит. Это совсем не лишне в условиях, когда власть постоянно слышит со всех сторон упреки в непрофессионализме.

Зеленский захотел увидеть другой стиль и у руководства Министерства обороны. Напомним, что должность министра обороны относится к президентской квоте. И президент сам подбирает человека на эту должность. Поэтому замена министра обороны всегда отображает какие-то существенные изменения в образе мыслей верховного главнокомандующего.

Конечно, не все кадровые решения объясняются в первую очередь желанием подкорректировать пол или стиль. Например, другая логика просматривается за решением заменить Олега Урусского на Павла Рябикина на посту министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Примечательно, что Урусский в довесок к посту министра имел статус вице-премьера, однако Рябикин такого довеска не получил. Это означает, что политический вес этого министерства и его руководителя значительно уменьшился. Похоже, этот орган не дал тех результатов, которых от него ждали, и именно поэтому Урусского уволили.

Также говорят, что вакансию главы Государственной таможенной службы создали для Вячеслава Демченко, который пользуется доверием Зеленского. 3 ноября Зеленский уже освободил Демченко от должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины. Осталось, чтобы правительство назначило его главным таможенником.

После всех этих рокировок осталось вакантным кресло министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, из которого выдавили Романа Абрамовского. Как уже говорилось, план посадить в это кресло Рябикина не удался. Поэтому сейчас ищут другую кандидатуру. Временно Кабмин назначил и.о. министра Руслана Стрельца, который с прошлого года занимает должность заместителя министра.