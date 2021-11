Президент Беларуси прокомментировал подписание союзных договоров с Россией Почему люди испытывают страх перед вакцинацией » Легендарная группа АВВА порадовала фанатов новым альбомом Spread the love















Шведская группа ABBA представила свой новый альбом под названием Voyage. Пластинка стала первой после вышедшего в 1981 году альбома The Visitors. Выход нового альбома музыканты ABBA анонсировали в сентябре. Прошли премьеры двух песен из нового альбома — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Альбом Voyage будет представлен на концерте весной 2022 года в Олимпийском парке Лондона. На сцену вместо музыкантов выйдут голограммы. Прослушать альбом Voyage можно на всех официальных музыкальных онлайн-платформах.