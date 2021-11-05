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Легендарная группа АВВА порадовала фанатов новым альбомом

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Шведская группа ABBA представила свой новый альбом под названием Voyage. Пластинка стала первой после вышедшего в 1981 году альбома The Visitors.

Выход нового альбома музыканты ABBA анонсировали в сентябре. Прошли премьеры двух песен из нового альбома — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down.

Альбом Voyage будет представлен на концерте весной 2022 года в Олимпийском парке Лондона. На сцену вместо музыкантов выйдут голограммы.

Прослушать альбом Voyage можно на всех официальных музыкальных онлайн-платформах.

5 ноября, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Шоу-бизнес, Шоу-Бизнес
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