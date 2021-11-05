Квентин Тарантино выставит на аукционе образцы своего цифрового творчества

Режиссер Квентин Тарантино, автор множества знаменитых фильмов, решил выставить на торги образцы своего цифрового искусства. Этими образцами стали полные версии семи сцен из фильма «Криминальное чтиво» 1994 года. Предметы коллекционирования будут выставлены на аукцион на NFT-макертплейсе OpenSea.

NFT построены на системе Secret Network — экосистеме, работающей на технологии блокчейн, которая уделяет приоритетное внимание конфиденциальности. Это значит, что купленный цифровой контент может быть доступен только для тех, кто приобрел актив на платформе.

Secret Network утверждает, что является первой блокчейн-сетью с сохраняющими конфиденциальность смарт-контрактами. Это значит, что данные о транзакциях и владельцах зашифрованы. Традиционно, когда NFT построены на других системах блокчейна, таких как Ethereum, данные о транзакциях и владельцах по умолчанию являются общедоступными. Это обоюдоострый меч: прозрачность в блокчейне позволяет проверять транзакции, но также позволяет отслеживать каждую из них, несмотря на популярные в криптографии онлайн-псевдонимы и аватары.