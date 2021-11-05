Ким Кардашьян невольно оголилась на премии WSJ Magazine

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Ким Кардашьян пригласили на вручение наград, учрежденных журналом WSJ. Magazine за различные инновации. Церемония прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Когда все садились на отведенные им места, с Ким случился кофуз, сообщает Page Six.

Ее очень эффектный наряд, созданный собственным брендом Кардашьян, — коричневое кожаное платье, туго обтягивающее пышные формы, — просто лопнул. Точнее лопнула молния, которая шла по всей длине платья.

К счастью, в зале оказался стилист Ким Джонс. Он увидел, что произошло, и каким-то чудом смог исправить «аварию». Так что Кардашьян смогла выйти на сцену и получить свою награду за линию корректирующего белья Skims, созданного ею в сотрудничестве с Fendi. И первым делом Ким поблагодарила своего спасителя:

«Я должна сказать спасибо Киму Джонсу за то, что он помог мне справиться с небольшим ЧП, приключившимся с моим нарядом. Хорошо еще, что под платьем у меня было белье Skims, иначе это происшествие превратило бы наш вечер в шоу совсем другого рода!»