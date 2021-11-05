ЕС доказал российское происхождение оружия сепаратистов на Донбассе

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Россия систематически снабжает вооружением сепаратистов на Донбассе. Это подтвердило детальное изучение различных видов оружия и боеприпасов, которые использовались в войне российских боевиков на территории Украины, сообщает New York Times.

Отмечается, что исследование, финансируемое ЕС и МИД Германии, проводила британская компания Conflict Armament Research, специализирующаяся на изучении передвижений и применении вооружений.

Предыдущие исследования по этой теме главным образом основывались на фотографиях и данных разведки. Новый отчет сосредоточился на реальных образцах вооружения, найденных на месте боевых действий.

Специалисты изучили десятки видов стрелкового оружия, гранатометов, ПЗРК и тысячи боеприпасов, изъятых у пленных или убитых ополченцев или с оставленных ими позиций. Они переписали серийные номера и идентифицировали другие признаки, позволяющие определить оружейных производителей.

Оказалось, что это вооружение могло взяться только с российских военных арсеналов. Например, специалисты обнаружили несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и мин, никогда не находившихся на вооружении украинских вооруженных сил, а следовательно, не могли быть захвачены у них ополченцами.

Есть у них и специализированное вооружение. Исследователи рассказали, в частности, о российской мине-ловушке, которая устанавливается под фугасом и взрывается при попытке обезвредить мину.

В докладе также отмечается, что автоматы Калашникова, которые используются боевиками в конфликтах в других странах, часто собираются с разных единиц оружия. Несуществующие серийные номера компонентов там — обычное дело. Но в Украине этого не было, а значит, оружие имело более прямой путь с завода на поле боя.