Джордж Клуни попросил журналистов впредь скрывать лица его детей

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Актер Джордж Клуни обратился к журналистам с просьбой не публиковать фотографии его детей.

«Мы просим вас воздержаться от публикации фотографий лиц наших детей. Я — публичная персона и принимаю часто навязчивые попытки сфотографировать меня как часть платы за свою работу. Но наши дети таких обязательств на себя не брали», — говорится в заявлении Клуни.

По словам артиста, он и его жена Амаль принимают все возможные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность семьи, так как работа Амаль Клуни связана с противостоянием террористическим группам.

«Мы не сможем защитить наших детей, если какое-то издание поместит их снимки на обложку. Мы никогда не продавали фотографии наших детей, мы не находимся в социальных сетях и никогда не публикуем фотографии, потому что это поставило бы жизнь наших детей под угрозу», — написал Клуни.

Актер добавил, что надеется на понимание со стороны представителей медиа.