Диетологи считают вегетарианство опасным для здоровья человека

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Вегетарианство становится всё более популярным и многие люди отказываются от употребления животной пищи, считая, что растительная диета очень полезна для здоровья.

Диетологи напоминают, что существуют такие принципы питания, как вегетарианство и веганство, но многие их путают и считают одним и тем же. Это совершенно не так.

Веганы полностью отказываются от употребления не только мяса, но также рыбы, меда, яиц и молока, вегетарианцы могут позволить себе и молоко, и яйца. Исключать мясо из рациона не запрещено, однако нужно помнить, что вегетарианцы не получают достаточного количества нужного белка, и прежде чем принять такой рацион, нужно научиться правильно составлять меню.

«Вегетарианцы, которые не употребляют продукты животного происхождения, не получают витамин В12. Поэтому таким людям нужно получать данный витамин отдельно, посредством потребления специальных таблеток, иначе может произойти анемия», — объясняют доктора.

Также вегетарианцы часто жалуются на дефицит железа, и из растительной пищи получить его практически невозможно. В небольших количествах железо содержится в орехах, однако перед употреблением их нужно замачивать.