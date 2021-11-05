Частые головные боли в вечернее время могут предвещать серьезные проблемы с здоровьем

В большинстве случаев головная боль проходит сама по себе или от нее можно избавиться при помощи известных препаратов, но некоторые виды такой боли говорят об очень серьезных проблемах. Об этом рассказал известный теледоктор Мясников. По его словам, опасность представляет головная боль с явными неврологическими симптомами.

Мясников подчеркнул, что головную боль нельзя игнорировать в том случае, если она настолько сильная, что заставляет человека проснуться среди ночи. Еще более тревожным сигналом является то, если при такой боли у человека ухудшается зрение, немеют различные части тела и провисает носогубная складка.