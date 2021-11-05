Богатые люди наносят непоправимый урон экологии

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Экологи считают сверхбогатых людей экологическими вандалами, поскольку эта относительно небольшая группа виновна в гораздо большем количестве выбросов CO2, чем все остальное человечество.

По данным исследования, уровень выбросов на одного человека более бедной половины населения мира и в 2030 году останется намного ниже целевого предела глобального потепления в 1,5 градуса. Однако десять процентов самых богатых людей, как ожидается, к 2030 году превысят это значение в девять раз, а один процент сверхбогатых — даже в 30 раз.

Исследование было представлено на Всемирной климатической конференции в Глазго, в его основу легли данные Института европейской экологической политики (IEEP) и Стокгольмского института окружающей среды (SEI).

К 2030 году на долю одного процента самых богатых людей на планете — это меньше, чем население Германии — будет приходиться 16 процентов от общего объема глобальных выбросов. По словам эксперта по климату Нафкоте Даби, за один космический полет миллиардер производит больше выбросов, чем каждый из миллиарда людей из беднейших слоев населения за всю жизнь.

Автор исследования в IEEP Тим Гор, отметил, что правительства стран должны принимать политические меры, направленные на сверхбогатых людей: «Это включает как меры по ограничению расхода CO2 предметами роскоши, такими как мегаяхты, частные самолеты и частные космические путешествия, так и шаги по ограничению климатоемких инвестиций, таких как владение акциями в индустрии ископаемого топлива».

Сверхбогатыми считаются те, кто зарабатывает не менее 172 000 долларов США (149 000 евро) в год.