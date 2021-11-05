Билл Гейтс: Человечество ждет кое-что похуже пандемии

Человечество уже сейчас должно готовиться к опасностям, которые будут хуже, чем пандемия коронавируса. Такое заявление сделал основатель Microsoft Билл Гейтс, его цитирует Cursorinfo.

По его прогнозу, в скором времени мир может захлестнуть волна насилия, а именно — террористические атаки с применением биологического оружия. И последствия таких атак могут оказаться более губительными, чем пандемия COVID-19.

Гейтс заявил, что сейчас надо тратить деньги на различные исследования в области эпидемиологической безопасности — это поможет выработать решения для борьбы с возможными инфекционными заболеваниями, вызванными биотерроризмом. Он посоветовал ВОЗ создать рабочую группу, в рамках которой будут проводится специальные учения по отражению атак биотеррористов и ликвидации их последствий.

Касаясь ситуации с коронавирусом, Гейтс отметил малоэффективность вакцин, которые не останавливают распространение вируса, а лишь смягчают симптомы перенесения заболевания.