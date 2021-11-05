Алек Болдуин завершает творческую карьеру

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Известный голливудский актер Алек Болдуин,который не так давно попал в трагическую историю,совсем пал духом и решил отказаться от актерской карьеры. Родственники всячески поддерживают его и не теряют надежды,что это решение спонтанное и , со временем ,все наладится. Но , пока, у актера нет сил вернуться на сьемочную площадку.

По словам источника, сейчас голливудскому актеру предстоит реабилитация, которая может занять очень много времени. Также инсайдер отметил, что недавно источник успел пообщаться с супругой артиста, и она призналась, что её сильно беспокоит состояние Болдуина. «Алек борется, потому что знает, что дела у семьи Галины идут еще хуже. Он не хочет, чтобы ему сочувствовали. Сейчас он просто хочет помочь мужу и ребенку Галины, чем может», — заявил источник.

Речь идёт об операторе Галине Хатчинс, которую актёр случайно застрелил на съёмках фильма «Ржавчина». В настоящее время супруга Болдуина Хиллари проводит всё своё время рядом с мужем, и она предполагает, что у него может возникнуть посттравматическое расстройство. По данным источника, сейчас актер находится далеко от собственного дома, в месте, куда не могут добраться журналисты.