Японцы помешались на поиске двойника 1800-летнего человека

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Ученые из Японии на основе фрагментов мужского черепа, извлеченного из земли в префектуре Тоттори, воссоздали внешность его обладателя. В результате вся нация увидела, как выглядел человек, живший 1800 лет назад, и нашла его весьма похожим на современного «футболиста-профессионала».

Как пишет Yomiuri, на этом история не закончилась: в социальных сетях бросили клич и ищут двойника древнего жителя острова Хонсю — причем как среди японских мужчин, так и среди женщин.

Региональные власти организовали целый конкурс и планируют отобрать 10 наиболее подходящих кандидатов.