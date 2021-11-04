Власти Узбекистана начали блокировать практически все соцсети

Spread the love

















Интернет-регулятор в Узбекистане — Узкомназорат — внес социальные сети Facebook и «Одноклассники», видеохостинг YouTube, а также мессенджер Telegram в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Об этом сообщает местное издание Spot.

В реестре также оказались Linkedin, Instagram и «Мой мир». Пока что, отмечает Spot, сбоев в работе соцсетей не наблюдается.

Узкомназорат объяснил подобное решение тем, что соцсети и мессенджер нарушают местное законодательство о персональных данных.

«Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков», — говорится в пояснении к реестру.

В начале года в Узбекистане был принят закон, ужесточающий правила хранения персональных данных пользователей. Документ обязывает соцсети хранить данные пользователей на узбекских серверах. В противном случае им грозит либо запрет на деятельность, либо штраф.

Летом в реестр нарушителей законодательства Узкомназорат включил китайскую соцсеть WeChat, TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype. На фоне этого, пишет Spot, в стране резко возросла популярность мобильных VPN-приложений.