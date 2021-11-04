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В МИД Ирана обещали вернуться к «ядерной сделке» в конце ноября

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Иран вернется к переговорам по ядерной программе в Вене 29 ноября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, передает Tasnim.

Заявление он сделал в телефонном разговоре с координатором Европейского Союза Энрике Мора.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания подписали в 2015 году. Он предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Однако Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, и Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

2 марта этого года президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что СВПД не подлежит обсуждению, а единственным способом его сохранения является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана.

4 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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