 
«  
  »

В Британии представили водородную машину скорой помощи

Spread the love

Британская компания ULEMCo представила прототип водородной машины скорой помощи на саммите ООН по климату в Глазго. Как сообщает New Atlas, скорая может проезжать до 483 километров с максимальной скоростью 145 километров в час. Из Глазго она отправится на испытания в Лондон.

Сегодня водородные машины разрабатывают в разных вариациях: есть и внедорожники, и легковые автомобили, и автобусы с грузовиками. Как и у электромобилей, их колеса вращаются от электромоторов. Но электричество они получают, на ходу соединяя водород с кислородом. По сравнению с электрическими, водородные машины быстрее заправляются, а потому лучше подходят для дальних перевозок.

ULEMCo в прошлом году объявила, что планирует создать водородную скорую для британской национальной службы здравоохранения, которая ищет способы сократить вредные выбросы. У нее уже есть полностью электрическая скорая в Бирмингеме, но водородная могла бы работать не только в городе, а также ездить в сельскую местность.

Прототип водородной машины ULEMCo показала на саммите ООН по климату в Глазго. Машина получила 92-киловаттную батарею и 30-киловаттный блок топливных элементов. Она может проезжать до 483 километров с максимальной скоростью 145 километров в час и перевозить по меньшей мере 900 килограмм. Из Глазго скорая отправится в Лондон, где будет проходить испытания.

4 ноября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  