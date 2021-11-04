В Британии представили водородную машину скорой помощи

Spread the love

















Британская компания ULEMCo представила прототип водородной машины скорой помощи на саммите ООН по климату в Глазго. Как сообщает New Atlas, скорая может проезжать до 483 километров с максимальной скоростью 145 километров в час. Из Глазго она отправится на испытания в Лондон.

Сегодня водородные машины разрабатывают в разных вариациях: есть и внедорожники, и легковые автомобили, и автобусы с грузовиками. Как и у электромобилей, их колеса вращаются от электромоторов. Но электричество они получают, на ходу соединяя водород с кислородом. По сравнению с электрическими, водородные машины быстрее заправляются, а потому лучше подходят для дальних перевозок.

ULEMCo в прошлом году объявила, что планирует создать водородную скорую для британской национальной службы здравоохранения, которая ищет способы сократить вредные выбросы. У нее уже есть полностью электрическая скорая в Бирмингеме, но водородная могла бы работать не только в городе, а также ездить в сельскую местность.

Прототип водородной машины ULEMCo показала на саммите ООН по климату в Глазго. Машина получила 92-киловаттную батарею и 30-киловаттный блок топливных элементов. Она может проезжать до 483 километров с максимальной скоростью 145 километров в час и перевозить по меньшей мере 900 килограмм. Из Глазго скорая отправится в Лондон, где будет проходить испытания.