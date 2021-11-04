Урологи выяснили, какие каблуки помогают женщинам достигать оргазма

Ученые опросили 1 тыс. 263 китаянки. Женщины заполняли анкеты, посвященные дисфункции тазового дна, которые, в том числе, включают и проблемы с половой жизнью, а также уточнили, какую обувь они предпочитают. Затем опрошенных разделили на четыре группы в зависимости от высоты каблуков: менее 3 см, 3-5 см, 5-7 см и более 7 см.

В итоге выяснилось, что у женщин, предпочитавших каблук высотой 3-5 см и диаметром от 3 и более см, проблем с органами малого таза было меньше, чем у остальных. Осложнений не возникало даже при длительном (более 8 часов) хождении в такой обуви.

Как уточняется в статье, обувь с каблуком в 3-5 см позволяет держать мышцы тазового дна в тонусе. А от этого зависит правильная работа внутренних органов, включая и способность получать оргазм. При этом ученые не оценивали, насколько ношение небольшого каблука по эффективности сопоставимо со специальными упражнениями для укрепления мышц тазового дна. Но все же предполагают, что правильно подобранная обувь в любом случае будет более полезна, чем полное отсутствие нагрузки этих мышцы.