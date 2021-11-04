Ученые назвали страны, которые лучше других справятся с пандемией

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Ученые назвали страны, которые лучше других справятся с пандемией — их совсем немного.

США, Великобритания, Португалия и Индия могут выйти из пандемии коронавируса уже в следующем году. Такие прогнозы опубликовало Reuters со ссылкой на опрос ряда известных эпидемиологов.

По мнению ученых, упомянутые страны будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, заразившихся коронавирусом. В этих государствах COVID, вероятно, станет еще одной сезонной болезнью.

При этом специалисты предупреждают, что COVID-19 еще много лет будет одной из главных причин смертности населения планеты. По мнению одной части ученых, он будет вести себя, как корь: вызывать вспышки в группах населения с низким уровнем вакцинации. По мнению другой, COVID-19 станет больше похожим на грипп.