Режиссер «Астрала» снимет новый ужастик по Кингу В США изъяли почти тонну кокаина » Том Хэнкс рассказал, как отказался от предложения главы Amazon полететь в космос из-за высокой цены Spread the love















Актёр в шутку сказал, что может сымитировать полёт совершенно бесплатно, и показал как это сделать. Артист признался на шоу Джимми Киммела в том, что генеральный директор Amazon и Blue Origin Джефф Безос предлагал ему полететь в космос. Однако Том Хэнкс отказался, посчитав запрашиваемую сумму в 28 миллионов долларов слишком большой. Да, он предлагал мне полёт, но при условии, что я заплачу. Вы знаете, это обошлось бы мне в 28 миллионов долларов или что-то вроде того. Я не бедствую, Джимми, не бедствую, но столько платить не буду! Том Хэнкс актёр В ходе шоу актёр в шутку предложил зрителям сымитировать полёт в космос совершенно бесплатно. По словам Хэнкса, для этого нужно просто откинуться в кресле и потрястись четыре минуты, потом раскинуть руки и ноги в сторону, чтобы «ощутить невесомость», а затем потрястись ещё четыре минуты, «возвращаясь на Землю». Хэнкс подчеркнул, что Безос обратился к нему первым, а после отказа предложил полёт 90-летнему канадскому актёру Уильяму Шетнеру, который известен своей ролью капитана Кирка в сериале «Звездный путь». 13 октября Шетнер отправился в космос на корабле Джеффа Безоса, став самым пожилым астронавтом в истории. Капсула поднялась над линией Кармана в 100 километров и успешно вернулась на Землю за 11 минут.















