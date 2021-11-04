Том Хэнкс рассказал, как отказался от предложения главы Amazon полететь в космос из-за высокой цены

Актёр в шутку сказал, что может сымитировать полёт совершенно бесплатно, и показал как это сделать.
Артист признался на шоу Джимми Киммела в том, что генеральный директор Amazon и Blue Origin Джефф Безос предлагал ему полететь в космос. Однако Том Хэнкс отказался, посчитав запрашиваемую сумму в 28 миллионов долларов слишком большой.
В ходе шоу актёр в шутку предложил зрителям сымитировать полёт в космос совершенно бесплатно. По словам Хэнкса, для этого нужно просто откинуться в кресле и потрястись четыре минуты, потом раскинуть руки и ноги в сторону, чтобы «ощутить невесомость», а затем потрястись ещё четыре минуты, «возвращаясь на Землю».
Хэнкс подчеркнул, что Безос обратился к нему первым, а после отказа предложил полёт 90-летнему канадскому актёру Уильяму Шетнеру, который известен своей ролью капитана Кирка в сериале «Звездный путь».
13 октября Шетнер отправился в космос на корабле Джеффа Безоса, став самым пожилым астронавтом в истории. Капсула поднялась над линией Кармана в 100 километров и успешно вернулась на Землю за 11 минут.
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