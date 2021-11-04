Картриджи для перманентного макияжа: разновидности и конструкция Ольга Куриленко в бикини произвела фурор стальным прессом и стройными ножками » Таблетка от ковида одобрена в Британии Spread the love















Британские власти впервые в мире одобрили к применению таблетку, предназначенную для борьбы с последствиями коронавируса. Препарат под названием молнупиравир будут прописывать дважды в день наиболее уязвимым пациентам. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при Covid-19. Молнупиравир был изначально разработан как средство против гриппа. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид считает, что препарат сможет значительно помочь в борьбе с пандемией, в частности, спасти людей с хрупким здоровьем или плохо работающей иммунной системой. «Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома», — сказал Джавид. Первая таблетка Молнупиравир — разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Это первая таблетка, разработанная против последствий ковида. Задача препарата — нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению по телу человека. Он действует против одного из энзимов, который вирус использует для самовоспроизведения. Merck утверждает, что таблетка будет такой же эффективной против всех новых вариантов Covd-19 — как уже существующих, так и тех, что могут появиться в будущем. Британское агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) рекомендовал использование молнупиравира для пациентов, которые испытывают симптомы средней и легкой тяжести и имеют по меньшей мере один фактор риска, такой как сопутствующее тяжелое заболевание, избыточный вес, пожилой возраст, диабет или проблемы с сердцем. Глава MHRA Джун Рэйн заявила, что таблетка — «еще одно терапевтическое средство, которое пополняет наш арсенал борьбы с Covid-19». «Это первое в мире одобренное антивирусное средство против этого заболевания, которое можно принимать орально, а не вводить внутривенно, — говорит Рэйн. — Это важно, поскольку его можно применять вне больниц, еще до того, как Covid-19 развивается до тяжелой стадии». Британия уже заказала 480 тыс. курсов препарата, которые должны быть поставлены до конца этого года. Клинические исследования В проводившихся ранее клинических исследованиях молнупиравира принимали участие 775 пациентов, у которых был недавно диагностирован ковид. Их результаты оказались такими: Было госпитализировано 7,3% участников исследования, получившие лекарство;

При этом из тех, кто получил плацебо (таблетку-пустышку), в больнице оказались 14,1% пациентов;

В группе пациентов, получивших молнупиравир, никто не умер, однако от последствий ковида позже скончались восемь пациентов, которым дали плацебо. Данные клинического исследования были опубликованы как пресс-релиз, их не рецензировали эксперты. Судя по результатам исследования, для эффективного использования молнупиравир необходимо принимать на первых этапах возникновения симптомов. Ранее производители пытались провести еще одно исследование с участием пациентов, госпитализированных с тяжелыми симптомами ковида, но его пришлось прекратить, поскольку препарат ощутимых результатов не приносил. Merck впервые провела клинические исследования таблетки против ковида, однако другие фармацевтические компании работают над похожими препаратами. В том числе корпорация Pfizer начала исследования двух различных антивирусных таблеток, такое лекарство также разрабатывает швейцарская Roche.















