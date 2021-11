Ученые назвали страны, которые лучше других справятся с пандемией Login Casino Work — поиск интересной работы » София Бутелла снимется у Зака Снайдера в космическом боевике Spread the love















София Бутелла сыграет главную роль в предстоящем полнометражном проекте «Мятежная луна» Зака Снайдера, который он снимет для Netflix. Сюжет научно-фантастического фэнтези описывается следующим образом: «Когда мирной колонии на краю галактики угрожают армии регента-тирана Балисария, они отправляют молодую женщину с таинственным прошлым искать воинов на соседних планетах, чтобы те помогли им помочь защитить рубежи». Снайдер подготовил сценарий вместе со сценаристом «Армии мертвецов» Шэем Хаттеном и Куртом Джонстадом, с которым он работал над кинокомиксом «300 спартанцев». Оригинальная история принадлежит Снайдеру и Джонстаду. Дебора Снайдер, Уэсли Коллер и Снайдер выступят продюсерами вместе с Эриком Ньюманом и Сарой Боуэн. «Мятежная луна» — очередной совместный проект Снайдера и Netflix. Режиссер снял «Армию мертвецов», выступил в качестве продюсера приквела «Армия воров», который вышел на Netflix в минувшие выходные. Снайдер также работает над аниме-спин-оффом «Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас» и сериалом по скандинавской мифологии «Сумерки богов» («Twilight of the Gods») для стриминга. Бутелла недавно снялась в триллере «Узники страны призраков» и фантастическом фильме «Заложники Марса».