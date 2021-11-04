Росія почне нарощувати кількість військ біля кордонів України взимку, — заступник міністра оборони України

Таку заяву в ефірі одного з телеканалів зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що загострення на кордоні з РФ може бути цієї зими, а саме в грудні-січні.

«Нам слід очікувати у грудні та січні більших новин ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення (російського військового — ред.) контингенту саме в ці місяці, грудень-січень. Розвідка передає дані дуже оперативно», — наголосила Маляр.