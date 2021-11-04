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Режиссер «Астрала» снимет новый ужастик по Кингу

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Режиссером пока безымянного фильма по рассказу Стивена Кинга выступит Роб Сэвидж, снявший «Астрал. Онлайн», а среди изначальных авторов сценария значатся, например, сценаристы «Тихого места».

Изначально съемками фильма по рассказу «Бугимен» («И пришел Бука», как перевели в России) занималась телекомпания Fox, однако производственный кризис привел к заморозке проекта. Только сейчас картину смог «перехватить» канал Hulu.

Сюжет рассказа из сборника «Ночная смена» прост: у отца один за другим погибают трое его детей, после чего он приходит к психотерапевту и утверждает, что за жуткими смертями стоит Бугимен (Бука) — чудище якобы живет в шкафу его дома. Съемки нового ужастика по Кингу стартуют весной следующего года, передает Deadline.

4 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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