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Посол Боливии в Парагвае неудачно пошутил в интернете и лишился работы

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Опубликовавший в TikTok шутку посол Боливии в Парагвае Марио Кронембольд (Mario Cronembold Aponte) лишился должности, об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел страны.

Политика уволили за неудачную шутку в интернете с понедельника, 1 ноября. Спор вызвала публикация дипломата в TikTok, где он в комической форме отзывается об одной из культурных традиций Парагвая. Посол рассказал своим подписчикам об употреблении национального напитка терере. При этом он имитировал парагвайский акцент. В среду, 3 ноября, палата депутатов Парагвая признала, что публикация является оскорбительной. После Кронембольда признали персоной нон-грата.

4 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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