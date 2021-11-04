Первый кадр второго сезона «Благих знамений» появился в сети

Spread the love

















Первый кадр второго сезона «Благих знамений» появился в сети. Сезон обещает быть еще более горячим чем предидущий.

В главных ролях снимаются Майкл Шин («Фрост против Никсона», «Другой мир») и Дэвид Теннант, известный по «Доктору Кто».

Съёмки второго сезона «Благих знамений» стартовали несколько недель назад в Шотландии. Сериал станет продолжением романа Нила Геймана и Терри Пратчетта.

По сюжету, после того как благодаря главным героям мир был спасен от Апокалипсиса, демон Кроули и ангел Азирафаэль снова начинают привыкать жить среди людей, но внезапно натыкаются на ангела с полной амнезией. В библиотеке. А где же еще, если сценарий Гейману помогает писать Джон Финнемор, который ранее работал над несколькими скетч-шоу для британского радио, а также сотрудничал с комиками Дэвидом Митчеллом и Робертом Уэббом («Пип-шоу», «Вот как выглядят Митчелл и Уэбб»).

Во втором сезоне будет всего шесть серий, и все они выйдут в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.