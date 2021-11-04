Ольга Куриленко в бикини произвела фурор стальным прессом и стройными ножками

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко на днях вернулась из отпуска в Дубаи.

В фотогалерее звезды, похоже, осталось немало пляжных фотографий, которые «девушка Бонда» продолжает публиковать на своей странице в Instagram. Так, 41-летняя звезда разместила кадр, где позировала в красном бикини. На снимке знаменитость лежала на шезлонге, демонстрируя свою стройность и изгибы тела. Знаменитость похвасталась стальным прессом и стройными ножками.

«Каникулы закончились, остались только воспоминания», – прокомментировала кадр актриса.

А вот фанаты Ольги не смогли не прокомментировать ее фигуру.

Отметим, что в прошлом году Ольга Куриленко оказалась в центре скандала, заявив, что она не украинка. Актриса, родившаяся в Бердянске, сообщила, что по национальности она «славянка». Вскоре знаменитость написала, что ничего скандального не говорила, добавив, что любит Украину и ее жителей.