Нет звука в телефоне. Что делать?

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Отсутствие звука — довольно частый сбой, который беспокоит пользователей мобильных телефонов. Для этого существует несколько причин, но мы рассмотрим 3 наиболее распространенные проблемы с воспроизведением звука на смартфонах и предложим варианты их самостоятельного решения.

Телефон обнаруживает подключенные наушники

Если оборудование не подключено к смартфону, но при этом на экране отображается значок наушников, то это означает, что телефон завис в соответствующем режиме. В этом случае звук из динамиков мы не услышим, пока не решим вопрос с подключением. Попробуем воспользоваться следующими способами:

удерживайте кнопку увеличения громкости на телефоне , что позволит устройству выйти из беззвучного режима ;

попробуйте подключить и отсоединить наушники несколько раз , а затем перезагрузите телефон . Убедитесь , что значок наушников исчез с экрана смартфона ;

разъем для наушников может быть покрыт слоем пыли или грязи , поэтому очистите его мягкой зубной щеткой или используйте сжатый воздух ;

выключите и снова включите смартфон или извлеките на несколько минут аккумулятор;

сделайте резервную копию важных файлов , f затем перейдите в « Настройки »> « Система »> « Резервное копирование и сброс »> « Сброс до заводских настроек »> « Сбросить настройки телефона » ( названия функций могут немного отличаться в зависимости от модели вашего смартфона ).

В телефоне внезапно перестал работать динамик

Если ваш телефон не издает никаких звуков, таких как мелодия звонка, музыка или уведомления, причиной может быть программное обеспечение. Вы можете попытаться исправить сбой, выполнив следующие действия:

просто перезагрузите телефон ;

иногда функция Bluetooth может вызвать проблемы с динамиком . Перейдите на вкладку « Настройки »> « Подключение устройства »> « Bluetooth » и снимите галочку;

сброс настроек к заводским настройкам может быть эффективным вариантом решения большинства проблем с программным обеспечением телефона.

Однако отсутствие звука может быть не только причиной сбоев в программном обеспечении, но и возникает из-за неисправности самих комплектующих. Если в ходе диагностики установили, что неисправны сами динамики, то их придется заменить. По указанной ссылке найдете подходящие громкоговорители https://www.aks.ua/catalog/dinamiki/.

Телефон переходит в беззвучный режим

Пользователи смартфонов иногда жалуются, что их устройства не воспроизводят звук при звонках или самостоятельно переключаются в беззвучный режим. Этот случай может быть вызван сторонними приложениями или сбоями в программном обеспечении. Эту проблему можно решить двумя способами:

если проблема возникла после установки приложения, то удалите его ,

установите приложение для очистки файлов кеша , например App Cache Cleaner . Проверьте , сохраняется ли проблема после использования программы .

Если, несмотря на вышеуказанные советы, смартфон по—прежнему не издает звуков, это означает, что устройство было механически повреждено. В такой ситуации рекомендуем посетить сервисный центр, где специалисты определят характер поломки и устранят ее.