Нефть упала до минимума за месяц после обвинений Байдена в адрес ОПЕК

На 18.29 январские контракты на Brent дешевеют в Лондоне на 3,2%, до 82,19 доллара за баррель, а котировки WTI в Нью-Йорке снижаются на 3,74%, до 80,77 доллара за бочку.
По данным дипломатических источников Bloomberg, США собрали коалицию из крупнейших стран потребителей нефти, включая Японию, Индию и даже Китай, и предлагают разработать ответные меры, если ОПЕК+ не изменит планы по добыче на этой неделе.
Сейчас 23 государства картеля увеличивают производство на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Но это мало, чтобы ликвидировать ежедневный дефицит в 4,5 млн баррелей, по оценке Goldman Sachs.
Какие именно меры США могут предпринять против нефтяных петрократий остается вопросом. Но рынок думает, что ответом будет синхронная распродажа стратегических запасов, и это давит на цены, говорит Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.
Интерес спекулянтов, которые скупали фьючерсы от нефти и газа до металлов и угля, хеджируясь от ускорения инфляции, тем временем тоже может угаснуть из-за ужесточения политики ФРС, добавляет Оле Хансен, стратег по сырьевым рынкам в Saxo Bank.
«Сокращение программы выкупа активов, а затем повышение процентной ставки могут ударить по росту», — констатирует он.
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