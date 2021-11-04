Нефть упала до минимума за месяц после обвинений Байдена в адрес ОПЕК

Рынок нефти пережил сильнейшее с августа падение котировок в среду после очередного выпада американской администрации в адрес ОПЕК+.Фьючерсы на основные сорта «черного золота» обновили минимумы за четыре недели после того, как Джо Байден по итогам климатического саммита в Глазго заявил, что причиной роста цен на энергоносители стали действия картеля с участием Саудовской Аравии и России, которые не желают поставлять на рынок больше баррелей.

На 18.29 январские контракты на Brent дешевеют в Лондоне на 3,2%, до 82,19 доллара за баррель, а котировки WTI в Нью-Йорке снижаются на 3,74%, до 80,77 доллара за бочку.

По данным дипломатических источников Bloomberg, США собрали коалицию из крупнейших стран потребителей нефти, включая Японию, Индию и даже Китай, и предлагают разработать ответные меры, если ОПЕК+ не изменит планы по добыче на этой неделе.

Сейчас 23 государства картеля увеличивают производство на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Но это мало, чтобы ликвидировать ежедневный дефицит в 4,5 млн баррелей, по оценке Goldman Sachs.

Какие именно меры США могут предпринять против нефтяных петрократий остается вопросом. Но рынок думает, что ответом будет синхронная распродажа стратегических запасов, и это давит на цены, говорит Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

Интерес спекулянтов, которые скупали фьючерсы от нефти и газа до металлов и угля, хеджируясь от ускорения инфляции, тем временем тоже может угаснуть из-за ужесточения политики ФРС, добавляет Оле Хансен, стратег по сырьевым рынкам в Saxo Bank.

«Сокращение программы выкупа активов, а затем повышение процентной ставки могут ударить по росту», — констатирует он.