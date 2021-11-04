На Земле началась одна из мощнейших за последние годы магнитная буря

На Земле 4 ноября началась одна из самых мощных за последние годы магнитная буря, она продлится двое-трое суток. Ученые оценивают ее в три балла по пятибалльной шкале, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН.

«Земли достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом (вспышкой). В настоящее время нет сомнений, что речь идет о вспышке уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшей 2 дня назад, 2 ноября, около 6 утра по московскому времени», — сообщили специалисты.

Ученые также добавили, что в настоящее время на Земле фиксируются одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около 12 часов ночи зона сияний накрыла почти весь скандинавский полуостров. Так, по прогнозам ученых, если геомагнитная активность не спадет, то территории России зона полярных сияний достигнет в период 20-23 часа по московскому времени.