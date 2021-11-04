На Земле началась одна из мощнейших за последние годы магнитная буря Власти Узбекистана начали блокировать практически все соцсети » На севере Израиля размещена революционная система ДРЛО «Таль Шамаим» Spread the love















В среду 03.11.21, сайт МО Израиля сообщил, что на севере страны началась установка системы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) «Таль Шамаим» («Небесная роса»). Разработка и производство системы длились несколько лет. Задача «Таль Шамаим» – усиления возможностей системы раннего обнаружения ВВС («Маарах Бакара») против низколетящих целей, в частности крылатых ракет. Создание системы вёл директорат систем ПРО («Минhелет Хома») в составе Управления НИОКР МО (МАФАТ), в рамках её сотрудничества с Агентством ПРО США (MDA). В работах участвуют ВВС и «Израильская Авиационная Промышленность» (IAI), в частности завод ЭЛьТА в составе IAI создал РЛС для системы. Площадку для размещения системы подготовило Инженерно-строительное управление («Агаф hа-hандаса вэ-hа-Бинуй») МО. РЛС размещена под днищем привязного аэростата (на фото и видео она всё ещё не установлена). Сам аэростат американской компании TCOM . На сайте компании представлены образцы 12М, 17М, 22М, 28М, 71М и 74М , где цифры означают длину аэростата в метрах. Предположительно «Таль Шамаим» базируется на 71М. Этот аэростат способен находится в воздухе без перерыва 30 суток, при скорости ветра до 70 узлов (и при необходимости выдерживать порывы ветра до 90 узлов). Его рабочая высота 4,600 м (15,000 футов), полезная нагрузка – 1,600 кг. Аэростат ДРЛО – не новость для ВВС Израиля. Подразделение для эксплуатации таких аэростатов было создано ещё в сентябре 1990 г. (как вывод из вторжения Ирака в Кувейт в ночь 01/02.08.90). А в марте 1991 г. первый аэростат был размещён на юге Израиля, вблизи Димоны. Подразделение представляет из себя отдельное подразделение обнаружение («Йуд-Гимель» – «Йехидат Гилуй»; другое название – отдел «Камус» – «Гаф Камус», слово «Камус» означает «Секрет, тайный, скрытый, сокровенный»), приписанное Южному подразделению авиаконтроля («ЙАБА Дромит», ЙАБА-509). Соответственно по-видимому новое подразделение будет иметь такой же статус и будет приписано к Северному подразделению авиаконтроля («ЙАБА Цфонит», ЙАБА-506). С 1991 г. аэростат прошёл ряд модернизаций (включая полную замену аэростата раз в несколько лет по указаниям производителя, например такая замена прошла в 2015 г.). И тут речь идёт о аэростате TCOM длиной 71 м, используемая ныне РЛС – вариант «Орен Ярок» (EL/M-2080) системы ПРО «Хец-2». Речь идёт о EL/M-2083, т.н. Aerostat Early Warning Radar, является ли и «Таль Шамаим» его модернизацией или речь идёт о полностью новой разработке – не известно. EL/M-2083 вращается со скоростью 12 оборотов в секунду, т.е. обновляет полную картину воздушной обстановки каждые 5 секунд. Способен обнаружить цель типа «истребитель» на дальности 250 км (более крупные цели – 500-600 км) и одновременно отслеживать до 500 целей. Аэростат системы «Таль Шамаим»: Существующий аэростат ВВС, 2016 г.:















