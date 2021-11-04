Курс доллара — США останавливают «печатный станок»

Праздник бесплатных денег, в условиях которого мировые рынки и экономика жили с весны 2020 года, подходит к концу. Федеральная резервная система США начинает сворачивать беспрецедентную в истории программу выкупа активов, в рамках которой за полтора года закачала в систему 4,4 триллиона долларов дополнительной ликвидности.

Начатая в марте 2020 года на фоне обвала рынков и сильнейшей за 70 лет глобальной рецессии программа QE с ноября будет уменьшена на 15 млрд долларов, объявила ФРС по итогам заседания Комитета по открытым рынкам в среду.

Ежемесячный объем операций сократится с 120 до 105 млрд долларов, а затем продолжит падать со скоростью 15 млрд долларов каждый месяц, говорится в релизе FOMC.

Объемы выкупа казначейских облигаций (сейчас 80 млрд долларов в месяц) будут сокращаться на 10 млрд каждый месяц, а ипотечных бондов (сейчас 40 млрд) — на 5 млрд.

В результате к июню 2022 поток долларов, который больше года лился на рынки из-под «печатного станка» американского центробанка, остановится до нуля.

«С прогрессом по вакцинации и сильной государственной поддержкой индикаторы экономической активности и занятости продолжают повышаться», — констатирует Федрезерв в релизе. Проблемой, впрочем, остается инфляция. «Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и возобновлением экономики, способствовал значительному росту цен в некоторых секторах», — говорится в релизе.

Разрыв цепочек поставок, логистический коллапс в портах и резкий рост цен на энергоносители разогнали рост потребительских цен в крупнейший экономике мира до рекорда за 13 лет. При этом — дефлятор потребительских расходов — индикатор, который предпочитает сама ФРС, — в августе достиг максимума с января 1991 года (4,26%), а инфляция цен производителей в обрабатывающей промышленности стала беспрецедентной за 36 лет наблюдений.

ФРС продолжает настаивать, что инфляционный всплеск краткосрочный, но уверенности в этом у нее становится меньше: если в релизе по итогам сентябрьского заседания рост цен объяснялся «временными» факторами, то теперь — факторами, которые, «как ожидается, будут временными».

Отказ от политики выкупа активов не означает подготовку к повышению процентной ставки, заверил на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл. Но рынок ему не верит: фьючерсы на ставку Федрезерва с вероятностью 64% закладывают ее рост в июне 2022 года.

По итогам заседания 3 ноября ставка осталась неизменной — в диапазоне 0-0,25% годовых.

Суммарно за полтора года центробанки-эмитенты резервных валют напечатали 11 триллионов долларов, из которых около 6 триллионов — в первые месяцы пандемии, а затем примерно по триллиону долларов в квартал, оценивают аналитики Bank of America.

Цунами ликвидности, хлынувшее на рынке, подбросило цены активов — от акций до сырья и криптовалют. Капитализация глобальных фондовых рынков увеличилась на 60 триллионов долларов и превысила 140% мирового ВВП; цены на нефть вернулись на уровни 2014 года, на газ и уголь — достигли исторических максимумов.

Избыток денег в условиях, когда производственные цепочки разорваны, породил хаос: ралли на рынке металлов стало рекордным за десятилетие, рост реальных цен на продовольствие в мире побил рекорды с 1970х, а стоимость контейнерных перевозок подскочила в 3-5 раз.

И теперь, породив инфляционный взрыв, центробанки дружно жмут на тормоза. ЦБ Канады уже свернул выкуп активов, ЦБ Австралии на прошлой неделе без предупреждения перестал выкупать госбонды в рамках программы контроля доходности, обрушив их котировки. ЕЦБ уже сократил денежные вливания, но продолжает увеличивать баланс на 30 млрд евро в неделю.

В случае с США сокращение программы выкупа накладывается на планы правительства резко увеличить займы на рынке, отмечает стратег Nordea Андреас Стено Ларсен.

По новому плану QE, с декабря по март ФРС добавит в систему 300 млрд долларов, а Минфин США разместит облигации чистым объемом 750 млрд долларов, чтобы пополнить запасы кэша после того, как поток госдолга будет повышен окончательно.

Это означает отток ликвидности на 450 млрд долларов, констатирует Ларсен: долларов в системе станет меньше, а значит доллар станет дороже.

Предыдущий раз ФРС останавливала «печатный станок» в 2014 году. На этом фоне индекс доллара пережил сильнейшее ралли с 1999 года, а цены на нефть рухнули почти втрое.