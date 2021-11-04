Таблетка от ковида одобрена в Британии » Картриджи для перманентного макияжа: разновидности и конструкция Spread the love















Для качественного и безопасного проведения процедуры перманентного макияжа важно использовать проверенные и надежные инструменты. В последнее время все большей популярностью пользуются одноразовые иглы, которые не нуждаются в стерилизации, так как используются один лишь раз. Особенности модульных устройств Сегодня модули для перманентного макияжа выпускаются в разных конфигурациях. Они привлекают внимание не только своим качеством, но также безопасностью. Ведь такие иглы упакованы в отдельные индивидуальные блистеры, которые вскрываются непосредственно перед процедурой для своего клиента. После работы картридж просто утилизируется, а не подвергается дальнейшей стерилизации. Конструкция такого модуля состоит из следующих элементов: корпус из прочного медицинского прозрачного пластика, благодаря чему внутри видно резервуар с краской;

специальный пружинный механизм. Благодаря ему можно увеличить или же уменьшить амплитуду хода иглы. Этот механизм позволяет сделать ход более плавным и мягким, при этом вибрация практически полностью нивелируется и не отдает в рукоятку устройства;

иглы из прочной стали, которые спаяны в определенную форму. Для каждой конфигурации характерна своя маркировка. Исходя из которой мастер сможет подобрать для своей работы нужный вариант. Так, спайки с обозначением F имеют плоский наконечник, R — круглый;

специальная мембрана, которая изготовлена из тонкого силикона и отвечает за то, чтобы пигмент снова не поступал обратно в устройство. Также эта незаметная и эластичная вставка позволяет защитить от попадания внутрь крови или лимфы, выделяемые во время травматичной процедуры. Выделяют следующие разновидности модулей для перманентного макияжа: иглы R или круглые. В таком картридже иглы спаяны по кругу с небольшим наклоном к центру. Благодаря этому мастер сможет создать четкую и тонкую линию контура. Тушевочные (шейдеры) — специальные иглы для заливки контура и создания теней. Иголки расположены близко друг к другу, формируя пучок;

тип F. Такие иглы плоские, а спайка их создана таким образом, что образуется одна линия с переходом в полумесяц. В зависимости от выбора техники и особенностей работы подбирается диаметр и заточка иглы. Подобный вариант идеально подходит для того, чтобы делать наслоение цвета и его уплотнения;

тип M. Иглы напаяны друг на друга в несколько рядов. В первом варианте имеется одно основание, а иглы к конце немного расходятся. Для второго типа характерным является очень плотная спайка, которая позволяет создавать плотное окрашивание поверхности. Как подобрать аппараты для перманентного макияжа Среди огромного разнообразия устройств, которые мастера используют для нанесения перманента, важно подобрать нужный вариант. Профессионалы рекомендуют обращать внимание на следующие параметры: мощность. Чем выше этот показатель, тем быстрее и легче игла будет пробивать кожу, а мастер выполнить всю процедуру идеально;

регулировка скорости. Эта опция позволит мастеру подобрать идеальные условия для работы с тем типом кожу, который у клиента. Для более чувствительной нужна не высокая скорость движения иглы, что снизит ее травматичность;

вес и форма. Лучше купить облегченную модель, которая не будет перегружать руку во время работы. При этом устройство должно быть удобным по руке, не выпадать из нее и не натирать;

надежный мотор. Лучше покупать устройство от известного и проверенного производителя, который гарантирует высокое качество своей продукции;

возможность установки глубины прокола кожи. От этого зависит, каким будет пигмент после заживления. Подобрать качественное устройство можно на сайте https://pmpro.com.ua/















