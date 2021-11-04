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Как выглядит новая избранница Бреда Питта

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Как выглядит новая избранница Бреда Питта

Новая избранница Брэда Питта Лиза Стелли любит готовить сладости, работает моделью и воспитывает троих дочерей. Красавица младше бывшей жены актера Анджелины Джоли на 12 лет.

О романе звезд сообщали американские СМИ, ссылаясь на инсайдера.

Известно, что Лиза Стелли – бывшая супруга сына известного музыканта Оззи Осборна Джека. Пара обручилась в 2012 году на Гавайях после 4 месяцев горячих отношений.

У модели есть три дочери от первого брака – 9-летняя Перл, 6-летняя Энди и 3-летняя Минни. Они с Джеком развелись в 2019 году после 7 лет брака.

4 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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