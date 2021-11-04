Украинцы стремительно беднеют Картриджи для перманентного макияжа: разновидности и конструкция » Как выглядит новая избранница Бреда Питта Spread the love















Новая избранница Брэда Питта Лиза Стелли любит готовить сладости, работает моделью и воспитывает троих дочерей. Красавица младше бывшей жены актера Анджелины Джоли на 12 лет. О романе звезд сообщали американские СМИ, ссылаясь на инсайдера. Известно, что Лиза Стелли – бывшая супруга сына известного музыканта Оззи Осборна Джека. Пара обручилась в 2012 году на Гавайях после 4 месяцев горячих отношений. У модели есть три дочери от первого брака – 9-летняя Перл, 6-летняя Энди и 3-летняя Минни. Они с Джеком развелись в 2019 году после 7 лет брака.















