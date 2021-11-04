Хозяйственный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка у Коломойского

Хозяйственный суд Киева 1 ноября признал недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура Bail-in).

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

В банке отметили, что такое решение было принято вопреки императивным предписаниям «банковского» закона (закон № 590-ІХ).

Так, 1 ноября 2021 года судья Хозяйственного суда г. Киева Джарты В.В. удовлетворила иск ООО «Реватис». Оно судилось с ПриватБанком, Министерством финансов, а также Фондом гарантирования вкладов, Национальным банком Украины и правительством.

ООО «Реватис» просило признать недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура bail-in) во время национализации ПриватБанка в 2016 году.

Компания входит в группу «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В то же время «антиколомойский» закон №590-ІХ предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Также, сообщили в ПриватБанке, суд проигнорировал предписания ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Им четко установлен запрет на истребование акций банка проданных инвестору (в данном случае — государству).

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nacionalizacija-privatbanka-sud-vynes-reshenie-388156/