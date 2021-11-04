Ford начал продавать электродвигатели для самостоятельной переделки ДВС-автомобилей в электромобили

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Американский автопроизводитель Ford объявил о старте продаж отдельного электродвигателя Eluminator (crate motor) для трансформации топливных автомобилей в электромобили. В качестве примера такой трансформации американцы оснастили классический пикап Ford F-100 сразу двумя новыми электродвигателями, получив полный привод и впечатляющую мощность 480 л.с.

Электродвигатель Eluminator (M-9000-MACH-E) представляет собой модифицированную версию двигателя электрокроссовера Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition. Он выдает 281 л.с. и 429 Нм крутящего момента, стоимость у дилеров бренда и в сети Ford Performance Parts составит $3,900.

Демонстрационный пикап Ford F-100 «Eluminator» получил по двигателю на каждой из осей, в результате классика 1978 года выпуска выдает 480 л.с. мощности и 860 Нм крутящего момента. Как видно по ролику, такой запас мощности и полный привод позволяют пикапу достаточно уверенно чувствовать себя на треке.

В Ford отметили, что электродвигатель Eluminator предназначен для «зеленой» трансформации любого класса автомобилей, начиная от ретро-моделей и заканчивая современными пикапами и кроссоверами. После электродвигателя подразделение Ford Performance Parts выпустит на рынок и другие компоненты, необходимые для создания электромобилей, включая батареи, инверторы и электронику.

Ранее Ford показывал дрэговые электрический седан Ford Mustang Cobra Jet 1400 и кроссовер Mustang Mach-E — оба с мощностью 1400 л.с.