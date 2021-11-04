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Дочь Мадонны появилась на вечеринке в супермини

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Если 63-летняя Мадонна в честь популярного праздника превратилась в суперзлодейку Харли Квинн с характерными хвостиками в сине-розовые цвета и надела до неприличия короткие шорты, то и дочь выглядела соответствующе. Вслед за матерью девушка натянула на себя облегающий топ с глубоким вырезом и показала свои пышные формы.

Как говорится, яблоко от яблони не далеко падает. На вечеринке Лурдес Леон появилась в не менее короткой юбке, чуть прикрывающей бедро. Для пущей убедительности девушка покрыла грудь кровью и усилила драму струйкой крови, стекающей с ее губы.

4 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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