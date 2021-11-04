Чрезмерное потребление и производство за год убило 2 млн людей

Ученые выявили связь между уровнем производства и потребления самых развитых стран мира и смертностью людей во всем мире. Исследование провели специалисты из Национального института экологических исследований в Цукубе (Япония) и Сиднейского университета в Кампердауне (Новый Южный Уэльс, Австралия), пишет Naked Science.

Оказалось, что уровень производства и потребления самых развитых стран мира стал причиной смерти почти 2 млн человек. Всему виной — микрочастицы PM 2,5, которые находятся в атмосфере и являются губительными для человека. Повышение уровня этих частиц произошло из-за чрезмерного потребления и производства стран G20. Вдыхая их, люди подвергают себя опасности, у них развиваются онкологические, а также респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, которые способны стать причиной смерти.

Изучив 199 стран, ученые обнаружили, что в 2010 году загрязненный воздух привел к преждевременной смерти 1,98 млн человек в мире, из которых 78 тыс. — младенцы. При этом, по подсчетам ученых, 28 потребителей из стран G20 могут спровоцировать раннюю смерть одного человека в мире. И наибольшую роль в этом плане будет играть Китай.

Среди причин гибели — инсульт, рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких, инфекции нижних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца. При этом больше всего ранних смертей было замечено в Китае (1,195 млн) и Индии (0,907 млн). Примечательно, что эти же страны, вместе с США, Россией и Индонезией повлияли на уровень смертности в других государствах. Также 11 стран, которые входят в G20, спровоцировали более 50% ранних смертей за рубежом: в Китае доля летальных исходов составила 7,6%, в Индии — 13%, в США — 62%, в России — 38%, в Индонезии — 13%, в Канаде — 85%, в Саудовской Аравии — 96%.