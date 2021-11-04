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Букеровская премия досталась писателю из ЮАР

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Обладателем Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут. Награду он получил за роман «Обещание».

В прошлом году премию получил шотландско-американский писатель и модельер Дуглас Стюарт за свой дебютный роман «Шагги Бейн».

Отметим, Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Она вручается ежегодно автору любой страны мира при условии, что его произведение написано на английском языке и опубликовано в Великобритании или Ирландии в течение года.

Среди самых знаменитых обладателей премии: Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Сураджпрасад Найпол, Джон Максвелл Кутзее, Исигуро Кадзуо.

4 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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