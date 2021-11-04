Чрезмерное потребление и производство за год убило 2 млн людей В МИД Ирана обещали вернуться к «ядерной сделке» в конце ноября » Букеровская премия досталась писателю из ЮАР Spread the love















Обладателем Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут. Награду он получил за роман «Обещание». В прошлом году премию получил шотландско-американский писатель и модельер Дуглас Стюарт за свой дебютный роман «Шагги Бейн». Отметим, Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Она вручается ежегодно автору любой страны мира при условии, что его произведение написано на английском языке и опубликовано в Великобритании или Ирландии в течение года. Среди самых знаменитых обладателей премии: Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Сураджпрасад Найпол, Джон Максвелл Кутзее, Исигуро Кадзуо.















