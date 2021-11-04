Бритни Спирс обвинила мать в травле

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Стали известны новые подробности битвы за свободу от опеки 39-летней Бритни Спирс. Вчера певица опубликовала в своем инстаграме новый пост, в котором обвинила в издевательствах и распоряжении ее жизнью на протяжении 13 долгих лет не только отца Джейми Спирса, но и мать Линн. В посте, который Спирс позже удалила, она заявила, что ее мама хоть и предпочитала всегда оставаться в тени этой скандальной истории, но с первого дня имела непосредственное отношение к опеке над ней.

Самый опасный зверь в мире — это молчаливая улыбающаяся женщина. Возможно, мой отец и начал опекунство надо мной 13 лет назад, но многие не знают, что эту идею ему подала именно моя мама. Я никогда не верну те годы обратно… Она тайно разрушила мою жизнь — заявила Спирс.

Линн Спирс

Мама Бритни Спирс Линн с внуками Джейденом и Шоном

Бритни также упомянула бизнес-менеджера Лу Тейлор, которая долгое время не только занималась рабочими вопросами звезды, но и контролировала другие сферы ее жизни. Спирс заявила, что именно Лу Тейлор и ее мать Линн посодействовали опекунству Джейми, потому что он сам «был недостаточно умен» для осуществления в жизнь такой идеи.

Но сегодня вечером я буду улыбаться, зная, что впереди меня ждет новая жизнь,

— так Бритни завершила свой эмоциональный пост.

Бритни Спирс

Намек на проблемное опекунство Бритни Спирс сделала и в своем недавнем посте, посвященном Хэллоуину. Певица примерила образ жертвы убийства. Спирс опубликовала фото, на котором она, испачканная искусственной кровью, лежит на полу в наручниках. Спирс рассказала детективную историю, в которой многие поклонники нашли много общего с событиями из реальной жизни звезды. В этом посте Бритни несколько раз упоминает свою «замечательную семью», которой почему-то не было рядом, когда она в ней нуждалась.

Прошло целых 13 лет, так что я немного заржавела! Мама и папа, теперь я могу самостоятельно водить машину,

— намекнула Бритни на то, что больше не нуждается в опеке со стороны родителей.

Наряду с этим в распоряжении таблоида TMZ оказались новые юридические документы, в которых Джейми Спирс излагает свою позицию относительно продолжения опекунства над дочерью. Из них становится понятно, что Джейми не намерен дальше выполнять обязанности опекуна Бритни и готов полностью закрыть эту страницу своей жизни.

Опекунство должно прекратиться. Сейчас. Нет ни одной причины, чтобы хоть на секунду задерживать это решение. Джейми готов оговорить немедленное прекращение опекунства без каких-либо оговорок и исключений,

— говорится в новых документах.

Там же уточняется, что Джейми всегда действовал в интересах дочери и готов к совершенно прозрачной передаче своих прав. Уточняется, что отец звезды вне зависимости от финального решения суда в ближайшее время передаст все файлы и материалы команде адвокатов Бритни.