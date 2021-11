В Британии представили водородную машину скорой помощи Нет звука в телефоне. Что делать? » Археологи нашли в Южном Туркменистане поселение загадочной цивилизации Окса Spread the love















Археологи обследовали участок Бердысычран-Депе в Южном Туркменистане и обнаружили поселение цивилизации Окса, которое существовало в долине реки Теджен в эпоху средней и поздней бронзы (около 2250–1700 годов до нашей эры), а, возможно, и несколько дольше. Определить культурную принадлежность и время появления поселения ученые смогли благодаря большой коллекции артефактов, собранной при поверхностном обследовании участка площадью около 15 гектаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological Research in Asia. В южной части Центральной Азии и Восточном Иране в среднем и позднем бронзовом веке (конец III – начало II тысячелетия до нашей эры) существовала цивилизация Окса (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс), памятники которой были открыты во второй половине XX века. Это городская культура, для которой характерна монументальная архитектура. Раскопки древних поселений выявили остатки фортификационных сооружений, больших жилых и общественных зданий, разделенных узкими улицами. Высокое развитие ремесел подтвердилось находками керамики, орудий труда и украшений. Исследование древних печатей и прочих артефактов позволило ученым предположить о существовании в цивилизации Окса особой системы письменности. Крупнейшим поселением этой цивилизации, по всей видимости, был город Гонур-Депе, располагавшийся в дельте реки Мургаб. Археологи обнаружили здесь монументальный дворец, ряд других общественных и ритуальных сооружений. В конце XX веке здесь был найден большой могильник, в котором за десять лет ученые раскопали около трех тысяч погребений. Кроме того, в 2004–2009 годах исследователям удалось обнаружить восемь царских могил, представляющих собой практически подземные дома, украшенные предметами искусства и драгоценностями. Местоположение археологического памятника на карте Nazarij Bulawka et al. / Archaeological Research in Asia, 2021 Назарий Булавка (Nazarij Bulawka) из Варшавского университета совместно с учеными из Польши исследовал участок Бердысычран-Депе, расположенный в 13 километрах к востоку от реки Теджен. Исследователи изучали две насыпи: северный курган высотой до семи метров и площадью около 2,1 гектара и южный курган высотой около шести метров и площадью около одного гектара. Прошлые предварительные работы, проведенные на этом памятнике, определили его как поселение времен Ахменидов (549–330 годы до нашей эры). Отсутствие растительного покрова позволило ученым собрать большую коллекцию из 261 артефакта, лежавшего на поверхности. Археологи обнаружили, что находки сосредоточены на общей площади около 15 гектаров. Типологический анализ показал, что предметы относятся к средней бронзе (Намазга V, около 2250–1900 годов до нашей эры), поздней бронзе (Намазга VI, около 1900–1700 годов до нашей эры) и, возможно, финальному этапу бронзового века (около 1700–1500 годов до нашей эры). Вид на северную насыпь Бердысычран-Депе Nazarij Bulawka et al. / Archaeological Research in Asia, 2021 Материал, собранный археологами, включал фрагменты керамики, глиняную статуэтку, фрагменты алебастровых сосудов и сильно поврежденных бронзовых изделий, а также каменные орудия. Артефакты, в первую очередь керамика, позволили археологам связать памятник с Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом. По мнению ученых, дальнейшие исследования в этом регионе позволят лучше понять развитие древней культуры в оазисах реки Теджен.