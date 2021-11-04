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Украинцы стремительно беднеют

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Больше половины украинских семей значительно обеднели за последний год. Согласно статистическим исследованиям , материальное положение улучшилось всего у  семи с половиной респондентов.

В частности, по данным опроса, порядка 66% респондентов выразили согласие с тем, что в течение двух последних лет они стали беднее. Для 35,3% опрошенных два последних года не стали плохими, но и об улучшении говорить не приходится, по заработкам все осталось на прежнем уровне. И только для 7,5% последние два года стали успешными в плане улучшения материального состояния. Если же говорить о причинах, которые и привели к ухудшению материального состояния украинцев, то они традиционно не изменились.

Большая часть участников опроса называют главной причиной некомпетентность власти. 39,1% предпочли именно такой вариант. На втором месте – коррупция в стране. Вторая причина набрала ненамного меньше в процентном соотношении, а именно – 35,4%.

Немногим больше 10% видят причину ухудшения экономической ситуации в пандемии коронавируса. Еще 10% считают, что в такой ситуации виновна агрессия на востоке.

4 ноября, 2021 | Tags: , , , , | Category: Новости, Украина
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