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Журналисты заметили, как Елизавета II гоняет на «Ягуаре» по Виндзору

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За рулем зеленого «Ягуара» в платке и в темных очках. Именно в таком виде застукали возле замка Елизавету II, которой врачи всего несколько дней назад рекомендовали отказаться от поездок и даже аудиенций, чтобы как можно больше отдыхать.

На саммит в Глазго королева решила не ехать, а вот от соблазна погонять на авто в окрестностях Виндзора не устояла. Предположительно, Ее Величество возила на прогулку своих корги, как не раз делала раньше.

Кстати, на ежегодном фестивале в честь дня памяти павших, который откроется 13 ноября в лондонском Альберт-Холле, королева тоже не будет присутствовать. Зато посетит официальную церемонию поминовения в Лондоне, сообщает Русская служба BBC News.

3 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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