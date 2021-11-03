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Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования

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Жена американского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съемках вестерна Rust («Ржавчина»), на своей странице в социальной сети Instagram пожаловалась на преследования репортеров.

В своей публикации Хилария Болдуин поблагодарила тех, кто принял участие в поисках пропавшего у семьи кота. Однако она предпочла не называть имена людей, которые нашли животное, чтобы не подвергать их преследованиям журналистов «в их безумном стремлении заработать больше денег». «Пока я пишу это, меня фотографируют через деревья дома, где мы остановились», — написала супруга актера.

Также, по ее словам, папарацци гнались на машинах по дороге за автомобилем Болдуинов, ехавших вместе с детьми. «Несколько страшных моментов… это опасно», — добавила Хилария.

Ранее Хилария Болдуин сообщила, что у семьи пропал бенгальский кот Эмилио. Она попросила подписчиков принести кота домой, если кто-нибудь его увидит. Через несколько часов супруга актера сообщила, что кот нашелся. По ее словам, у животного сломана лапа. Хилария поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

3 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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