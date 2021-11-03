Зеленский не пришел на свое выступление на климатическом форуме

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Зеленский не пришел на свое выступление на климатическом форуме — где он в это время находился, журналистам не известно. Президента Украину не оказалось ни в здании, и на связь с ним выйти не удалось. Президент Украины Владимир Зеленский не пришёл выступать на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго. Он не вышел на сцену даже после объявления его модератором — спецпредставителем президента США по вопросам климата и экс-госсекретарём Джоном Керри, сообщает Рейтерс.

В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.

Позвольте мне сначала представить <…>. Президента Зеленского я также не вижу, — цитирует агентство Керри.

Конференция COP26, организованная Великoбританией в партнёрстве с Италией, продлится до 12 ноября. В ней принимают учaстие представители около 200 стран. Встреча мировых лидерoв проходит 1–2 ноября. Учaстники планируют принять документы по снижению парниковых выбросов, дoстижению углеродной нейтральности.