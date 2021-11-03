Варшава выразила Минску протест из-за вооруженных людей на территории страны

Как сообщили в польском МИД, разговор касался вторжения вооруженных людей в форме на польскую территорию из Беларуси в ночь с 1 на 2 ноября. Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик призвал белорусскую сторону немедленно объяснить инцидент. Он также объявил о направлении ноты протеста в белорусский МИД и передал собеседнику решительный протест, подчеркнув, что действия, предпринимаемые в последние недели Минском, носят признаки целенаправленной эскалации, его цитирует «Радио Польша».

Варшава полна решимости защитить собственные границы и Европейский союз, добавил Вавжик.

Ранее сообщалось, что около 1:45 ночи 2 ноября польские солдаты заметили на территории страны трех человек в форме с длинным оружием. После попытки польского патруля установить контакт, неизвестные люди перезарядили оружие, а затем удалились в сторону Белорруссии.