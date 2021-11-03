В США потребовали запретить настоящее оружие на съемочных площадках

В коллективное обращение вписались 214 представителей Голливуда, которые потребовали запретить все виды реального огнестрельного оружия на съемочных площадках. Авторы открытого письма подчеркнули, что больше не намереваются подвергать смертельной опасности себя и других членов команды, когда вместо настоящего вооружения можно использовать бутафорию или визуальные эффекты.

Коллеги покойной кинематографистки заявили, что смерть Хатчинс не должна стать напрасной, поэтому они призвали к действиям со стороны властей и руководителей профсоюзов, чтобы как можно быстрее внести необходимые изменения в производственный процесс.

«Мы клянемся, что сознательно больше не будем участвовать в проектах, где на съемках используется настоящее, работающее огнестрельное оружие. (…) Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Мы обязаны изменить ее сами», — говорится в открытом письме.