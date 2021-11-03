В Швеции мужчина упал с 7-го этажа и убил другого шведа на концерте в честь группы ABBA

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В Швеции на концертном зале Uppsala Konsert & Kongress 80-летний мужчина упал на двух человек с седьмого этажа. Трагедия произошла на концерте, посвященном легендарным музыкантам группы ABBA Бьорну Ульвеусу и Бенни Андерсену. Об этом сообщает BBC News.

По данным шведской газеты Aftonbladet, падение произошло за 30 минут до начала концерта. Швед, на которого упал пожилой мужчина, скончался. Еще одна женщина ранена, но риска для жизни нет.

Полиция устанавливает причины произошедшего. «Мы пока не знаем, прыгнул ли человек самостоятельно или было преступление», — сообщили в полиции.