В России на 15-градусном морозе из-за отсутствия снега загорелась тундра

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На территории тундры в Магаданской области в 15-градусный мороз при отсутствии снега начался природный пожар: загорелась сухая растительность. Сухая трава горит вблизи поселка Радужный Ольского района. При этом все окрестные водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения пожара. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, обычно в это время года тундра уже покрыта снегом и подобные пожары возникают крайне редко.

Напомним, накануне на климатическом саммите в Глазго президент США Джо Байден упрекнул российского коллегу Владимира Путина за молчание по поводу вопросов изменения климата. «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — заявил Байден. Также он обвинил Россию вместе со странами ОПЕК в отказе от увеличения объемов нефтедобычи и повышении цен на нефть.»Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти», — заявил американский лидер.