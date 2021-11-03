В Эфиопии введено чрезвычайное положение — столицу атакуют

Эфиопия ввела режим чрезвычайного положения на шесть месяцев после того, как Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) сообщил о взятии нескольких городов и возможном начале наступления столицу страны: Аддис-Абеба находится примерно в 380 км от позиций НФОТ.

Правительство Эфиопии опровергло сообщения НФОТ о захвате нескольких населенных пунктов.

В ноябрe 2020 года правительство Эфиопии под руководством премьер-министра Абий Ахмеда, начало военную операцию, чтобы восстановить контроль над регионом, удерживаемым Народным фронтом освобождения Тыграя. Два дня назад Абий Ахмед призвал граждан страны взяться за оружие. Позже власти Аддис-Абебы призвали жителей города зарегистрировать оружие и готовиться к обороне.

Министр юстиции Эфиопии Гедион Тимотевос заявил: «Наша страна столкнулась с серьезной угрозой ее существованию, суверенитету и единству. И мы не можем продолжать противостоять этой угрозе с помощью обычных систем и процедур правопорядка».

Он предупредил, что нарушители режима чрезвычайного положения могут быть лишены свободы на 3-10 лет за предоставление финансовой, материальной или моральной поддержки «террористическим группам».

В последний раз Эфиопия вводила режим чрезвычайного положения в 2018 году на шесть месяцев на время передачи власти Абий Ахмеду.

Продолжающийся вооруженный конфликт привел к тому, что около 400 тыс жителей региона Тыграй страдают от голода, гибели тысяч гражданских лиц и появлению более 2,5 млн беженцев.

Представитель НФОТ Гетачу Реда заявил, что если фронт и его союзники одержат победу, они сформируют временное правительство Эфиопии.

Джеффри Фелтман, специальный представитель США на Африканском Роге, заявил, что Вашингтон встревожен ухудшающейся гуманитарной ситуацией на севере Эфиопии и призывал всех участников конфликта принять меры к деэскалации ситуации.

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщил, что тот «глубоко озабочен» последними событиями в Эфиопии.