Умер актер из сериала «Бригада»

Актер Дмитрий Гуменецкий, сыгравший в сериале «Бригада», скончался в возрасте 49 лет.

Как сообщается в Telegram-канале «112», причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В апреле Гуменецкого условно-досрочно освободили из колонии в связи с тяжелым состоянием здоровья.

В 2016 году актера приговорили к восьми годам колонии строгого режима за хранение 280 килограммов наркотика из Азии. Как выяснил суд, мотивом преступления стали проблемы с деньгами.

Гуменецкий был майором спецназа, имел опыт боевых действий. Зрителям он запомнился ролью Шмидта — охранника Саши Белого в сериале «Бригада». Также он сыграл в фильмах «Бумер» и «Магнитные бури».